亞洲股市：日股挫逾300點 澳股跌2%
2020年09月09日 08:33
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
美國科技股受壓，美股三大指數隔夜急挫2%至4%；亞洲主要股市跟瀉，日本日經225指數大幅低開307點或1.3%，報22,966點，其後跌幅擴大至341點或1.4%，報22,932點。
南韓首爾綜合指數亦低開29點或1.2%，報2,372點，最新跌32點或1.3%，報2,369點。
澳股受壓，最新跌140點或2.2%，報6,049點。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！