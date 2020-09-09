亞洲股市：日股挫逾300點　澳股跌2%

美國科技股受壓，美股三大指數隔夜急挫2%至4%；亞洲主要股市跟瀉，日本日經225指數大幅低開307點或1.3%，報22,966點，其後跌幅擴大至341點或1.4%，報22,932點。

南韓首爾綜合指數亦低開29點或1.2%，報2,372點，最新跌32點或1.3%，報2,369點。

澳股受壓，最新跌140點或2.2%，報6,049點。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020