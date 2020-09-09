【專家點評】梁彥穎：標指回落　勿「貪平」入市

由於美國採購經理人指數(PMI)顯示經濟處於擴張狀態，且聯儲局為疫情保持政策寬鬆，遂使美國增長股的股價連續創出歷史新高。當升幅偏向過急及過大，投資者審視一下基本因素，即不難發覺股價實在過高。因此上星期當美國新一輪財政刺激政策難產，便成為大市調整的觸發點。

筆者之前指出，標普500指數3,400點已是超買位，在此之上投資者宜逐步沽貨套利，絕不要眼看從最高位3,580點調整4至5%，便覺得便宜而隨便大手入市。

美匯指數則可能隨着刺激方案難產而逐漸轉強，澳元兌每美元有機會在0.7100至0.7300範圍徘徊，投資者可按此範圍高沽低揸。

金價隨着地緣政治變得緊張而波動，在9月20日前，有機會在每安士1,850至2,000美元區間徘徊。

9月恒生指數期貨已跌穿第一個強力支持位24,800點，惟有指望第二支持位23,800點能發揮作用。投資者可考慮買入兩隻行使價23,800的認沽期權，當期指進一步下跌至23,800點附近後，可考慮先沽出一隻套利，再評估是否買進一張「不會輸」期指或保留另一隻認沽期權來等待大市再進一步下跌。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

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