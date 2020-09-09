【專家點評】陳樂怡：中教控股受惠職業教育政策

展望後市，中美科技戰持續，加上美股納指波幅增加，令投資者對科技股趨向審慎。加上，市場憧憬疫苗有望年底面世，有助加快實體經濟復甦，便部分資金由科技股轉向傳統經濟板塊如金融、地產股。而恒指主要由舊經濟股構成，可對指數表現帶來部分支持，預期恒指後市續在100天線(24,651點)爭持。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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