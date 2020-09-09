【專家點評】陳樂怡：中教控股受惠職業教育政策
2020年09月09日 09:00
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美股勞工節假期休市，中美科技戰憂慮持續，港股表現反覆。恒指周二報24,624點，升34點。國指報9,830點，升65點。恒生科技指數報7,123點，跌117點。大市成交額為1,406億元。本港科技板塊繼續受壓，小米(01810)急插7.2%，美團(03690)挫4.1%。農夫山泉(09633)首日掛牌收報33.1元，較招股價升54%。
內銀股逆市做好，工行(01398)及建行(00939)升3.1至4.7%，或與資金流入估值低殘的舊經濟板塊有關。然而，普遍四大行中期業績未如理想，資產質素下降，壞帳風險升溫，需要作出大額撥備，同時淨息差收窄。而中國經濟目前只是緩慢復甦，再加上中國銀保監表示要加大處置不良貸款的力度，因此下半年盈利仍會繼續面臨壓力，惹來市場關注內銀股的股息派發。總括而言，內銀經營前景仍然面臨重大挑戰，預計股價進一步上升空間有限。
另外，人民幣偏強，利好美元債重的紙業股。踏入9月紙品需求旺季，再加上中國各地推行限塑令，紙品有機會成為一次性塑膠製品的替代品，尤其在食品包裝及外賣餐飲層面。終端紙品需求上升，推動內地8月下旬起紙價上漲。加上內地政府加大力度提振消費，9至10月期間將會舉辦大型消費節，建議關注龍頭玖龍紙業(02689)。
展望後市，中美科技戰持續，加上美股納指波幅增加，令投資者對科技股趨向審慎。加上，市場憧憬疫苗有望年底面世，有助加快實體經濟復甦，便部分資金由科技股轉向傳統經濟板塊如金融、地產股。而恒指主要由舊經濟股構成，可對指數表現帶來部分支持，預期恒指後市續在100天線(24,651點)爭持。
中教控股(00839)可留意，中央要求規範民辦義務教育發展，市場擔心將加強監管教育行業，教育股近期遭受沉重的沽壓，中教亦被拖累。然而，中教主要參與高等教育以及職業教育，不僅不會受到規範義務教育的影響。反而，可以受益於內地鼓勵高等職業教育政策。事實上，中教於中國境內的最新外商獨資企業登記中，獲政府認定為國家鼓勵的外商投資產業。中教近年積極併購，支持上半年淨利潤按年增長66%，表現理想。建議收集，上方阻力位為15.6元，止蝕價為12.8元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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