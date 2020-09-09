【港股開市】科指跌穿7000點　ATMX齊下挫

港股開市跟隨美股下跌，恒生指數挫328點或1.34%，報24,295點；國企指數跌139點或1.42%，報9,690點。

美股納指急瀉逾4%，恒生科技指數跌139點或1.95%，報6,984點，8月中以來首次失守7,000點。ATMX開市全線下跌，騰訊跌1.3%報502港元；阿里巴巴跌2.8%報262元；小米集團跌2.7%報21.8元；美團點評跌2.6%報231.8元。另外，京東集團及金山軟件跌3.8%及3.1%。

其他重磅藍籌普遍向下，油價急挫，中國海洋石油跌2%。昨日撐市的工、中、建三大內銀股回吐1.1%至1.8%。香港交易所跌1.6%；滙豐控股跌1.5%；中國平安跌0.9%；中國移動跌0.6%；友邦保險無起跌。中國生物製藥逆市升0.9%，是表現最佳藍籌。

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