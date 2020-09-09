A股快報：三大指數齊跌1%　金融及油股受壓

內地股市跟隨外圍全線下跌逾1%，滬綜指低開35點或1.07%，報3,281點，又失守3,300點關；深成指低開185點或1.39%，至13,107點；創業板指數低開41點或1.57%，至2,609點。

板塊方面，水泥、船舶製造及石油股跌1.4%至1.5%，金融、地產及釀酒股齊跌1%，煤炭及鋼鐵股跌0.7%至0.8%。

蘋果公司將於9月15日舉行在線發布會，預計將推出新款智能手機及手錶等，蘋果概念股普遍下跌，立訊精密及藍思科技同跌逾2%，長信科技亦跌1.7%。

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