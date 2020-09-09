A股快報：三大指數齊跌1% 金融及油股受壓
2020年09月09日 09:26
東網電視更多新聞短片
內地股市跟隨外圍全線下跌逾1%，滬綜指低開35點或1.07%，報3,281點，又失守3,300點關；深成指低開185點或1.39%，至13,107點；創業板指數低開41點或1.57%，至2,609點。
板塊方面，水泥、船舶製造及石油股跌1.4%至1.5%，金融、地產及釀酒股齊跌1%，煤炭及鋼鐵股跌0.7%至0.8%。
蘋果公司將於9月15日舉行在線發布會，預計將推出新款智能手機及手錶等，蘋果概念股普遍下跌，立訊精密及藍思科技同跌逾2%，長信科技亦跌1.7%。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！