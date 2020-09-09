中國經濟：8月通脹2.4%　豬肉價格按年升52%

中國統計局公布，8月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.4%，符合預期，前值升2.7%。

其中，食品價格上漲11.2%，漲幅比7月回落2個百分點，影響CPI上漲約2.33個百分點。食品中，受去年對比基數影響，豬肉價格上漲52.6%，漲幅比7月大幅回落33.1個百分點；鮮菜價格上漲11.7%；牛肉和羊肉價格分別上漲14.4和9.7%；雞肉和鴨肉價格分別下降1.6和0.9%，為近3年來首次下降；鮮果和雞蛋價格分別繼續下降19.8和12.4%。

非食品價格由7月持平轉為上漲0.1%，影響CPI上漲約0.04個百分點。非食品中，醫療保健價格上漲1.5%，交通和通訊價格下降3.9%，其中汽油和柴油價格分別下降14%和15.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅與7月相同。

按月方面，CPI升0.4%，較7月回落0.2個百分點。其中，食品價格上漲1.4%，漲幅比7月回落1.4個百分點，影響CPI上漲約0.31個百分點。

食品中，由於蛋雞存欄量仍處低位，夏季產蛋率不高，加之臨近開學和中秋，需求增加較多，雞蛋價格按月上漲11.3%，漲幅比7月擴大7.3個百分點；受高溫及降雨天氣影響，鮮菜價格上漲6.4%；豬肉供給有所改善，但需求持續增加，價格仍上漲1.2%，漲幅回落9.1個百分點；受飼料成本上漲、需求恢復及豬肉價格上漲帶動等因素影響，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格均有不同程度上漲，漲幅在0.5至1.4%之間；鮮果供應充足，價格繼續下降0.4%。

非食品價格由7月持平轉為上漲0.1%，為今年2月份以來首次上漲，影響CPI上漲約0.09個百分點。非食品中，暑期出行增多，飛機票和賓館住宿價格分別按月上漲7.3和2.1%；受國際原油價格波動影響，汽油和柴油價格分別上漲0.9和1% 。

1至8月份CPI按年升3.5%。

至於8月份的工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌2%，預期跌1.9%，前值跌2.4%；按月升0.3%，前值增長0.4%。1至8月份PPI按年跌2%。

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，8月份籌疫情防控和經濟社會發展工作成效顯著，市場供需總體平衡。而工業生產持續向好，市場需求繼續恢復，原油、鐵礦石和有色金屬等國際大宗商品價格延續上漲勢頭，帶動國內工業品價格繼續回升。

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