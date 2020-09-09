港股格局：張智威看好後市 阿里可趁低吸納

信誠證券聯席董事張智威預期，美股道指若跌至25,000點附近，跌勢可望喘穩，因此關乃今年6月的低位，而且美國總統大選臨近，現任總統特朗普不希望股市出現大跌，故若美股企得穩，港股可以守得住，後市仍值得看好。

另外，國際油價下挫，他認為要觀望紐約期油能否守得住30美元；又指「三桶油」由5月至今一直處橫行格局，走勢遠落後一批科技股。

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