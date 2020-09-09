華潤集團：「十四五」期間擬於福建投資千億人幣

內媒引述華潤集團董事長王祥明表示，「十四五」期間，華潤集團將進一步擴大在福建省的有效投資，計劃投入1,000億元人民幣左右，包括將對現有泉州啤酒廠進行搬遷擴建，新建40萬千升喜力啤酒生產基地，引進系列國際啤酒品牌，努力滿足市場消費升級；將繼續加大在閩投資力度，加快在閩水泥企業重組和轉型創新，優化產業佈局；加大優質中藥、生物製藥、醫療器械等醫藥相關產業的研發和項目的投資，加強在健康醫療大數據、精準醫學等方面的合作。

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