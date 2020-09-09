全球經貿戰：傳三星將關閉在華唯一電視機廠

日本傳媒報道，南韓三星電子將於11月底關閉其在天津的唯一在中國的電視機生產廠，是將供應鏈遷離中國的全球趨勢的其中一部分。

報道指出，經過數輪的裁員，三星電子天津工廠的員工人數約為300人。集團計劃將該些員工重新分配到其他機構或幫助他們找到新工作。

三星電子擬將生產線將轉移到越南、墨西哥、匈牙利，埃及及其他地方。目前，集團於中國蘇州還有一家電器廠，並於西安有兩家晶片廠。

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