中國經濟：8月地方債發行增至1.19萬億人幣

中國財政部公布，8月地方政府債券發行11,997億元人民幣(下同)，比7月增加9,275億元，繼5月後發行額再次突破1萬億元，平均發行利率3.53%，比7月上升13個基點；其中新增債券9,208億元，再融資債券2,789億元。

截至8月底，今年累計發行地方債49,584億元，其中，新增債券37,499億元，再融資債券12,085億元。新增債券完成全年發行計劃(47,300億元)的79.3%，其中一般債券發行8,530億元，完成全年計劃(9,800億元)的87%；專項債券發行28,969億元，完成全年計劃(37,500億元)的77.3%。

財政部指，下一步將加快地方債發行使用，確保新增專項債券10月底前發行完畢，努力推動完成全年經濟社會發展目標任務。

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