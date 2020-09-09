全球經貿戰：華為明年智能手機出貨量恐大降74%

外媒報道指出，受到美國制裁華為影響，三星和SK海力士將在9月15日起停止供貨予華為，消息指華為計劃在2021年只生產約5,000萬部智能手機，將較2020年的預估出貨量急跌74%。

報道引述業內消息指，9月15日之後要向華為供貨也可以，但必須在取得美國批准下才能進行。惟業界認為以美國積極制裁華為的舉動，能否取得批准是未知數。

華為已與供應鏈提及2021年智能手機銷售目標，相比起2019年出貨2.4億部及今年預估出貨1.9億部，華為2021年的目標出貨量只有5,000萬部，主要反映美國制裁的影響。

不過，晶片供應商亦不見得好過。業界指美國對華為的封鎖導致整個半導體業存在大量庫存，而美國政府提出援助相關產業的金額遠遠達不到填補華為訂單的缺口，令業界陷困。

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