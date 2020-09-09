新冠肺炎：搵工難！美國年輕「啃老族」比率創新高

美國的新冠肺炎疫情持續，不少人失業在家，失去收入，靠政府接濟。外媒報道，美國有一半的年輕人選擇回到老家與父母同住，創下美國自大蕭條以來的最高紀錄。雖然美國年輕人與父母同住比例近30年來一直呈現遞增趨勢，但是今年的增幅特別顯著，比例從3月份的49%上升至4月份的51%。

美國累計確診病例總數超過630萬，周一(7日)新增確診24,257例，因新冠病毒死亡人數已超過18.9萬人。

所謂「啃老族」(Kipper)，一般指年齡23至30歲的青年，他們已完成學業，擁有謀生能力卻不願就業，賦閒在家，或是長期待業，衣食住行全部依靠父母供養及照顧。部分地區稱啃老族為吃老族或尼特族(NEET,全稱Not in Employment,Education or Training)。啃老族從小習慣依賴父母，養成享受他人勞動成果的習慣，或失去經濟、生活、心理等方面獨立自理的能力。不過，當前美國的年輕啃老族，並非全部都不想工作，只是疫情下經濟實在太差，真的找不到工作機會。

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