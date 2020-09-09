【全球攬炒】經合組織：教育中斷將導致全球經濟產出減1.5%

經合組織(OECD)發布最新報告指，新冠肺炎疫情迫使學校教育中斷，導致學生技能損失影響到生產力，可能讓未來80年的全球經濟產出減少1.5%。以美國來說，代表其將錄得15.3萬億美元經濟損失。若教育中斷延長至下一學年，損失金額將更可觀。

上述報告預測在本世紀(2100年)結束之前，疫情對國內生產總值(GDP)的影響，即對未來80年經濟產出的衝擊。

報告表示，疫情影響經合組織35個會員國的學校教育，多數學生至少少上了10周的面對面課程，相當於一年學校教育的1/3。疫情亦拉大貧富階級的教育機會落差，防疫期間許多學校改採遙距教學，能夠上網、家有電腦和有家庭支持的學童教育機會相對不受影響。此外，即使學校重新開放，教育依然面臨考驗。學校必須想辦法讓學生返校上課，同時又不致造成新一波疫情感染。

根據報告顯示，疫情造成全球經濟急速萎縮，教育預算縮減的風險隨之上揚。政府將公共基金分配給衞生和社會福利，侵蝕了教育經費。由於經濟疲弱和失業率飆升，民間資金也將更稀少，皆不利教育發展。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020