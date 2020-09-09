全球經貿戰：美國農業部將中國大豆進口量上調4%
2020年09月09日 11:08
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（Getty Images圖片）
美國農業部外國農業服務局報告顯示，從10月1日開始的12個月內，中國從美國進口的大豆數量可能達到9,500萬噸，較兩個月前估計的9,100萬噸，增長4.39%。
報告解釋，隨着中國的豬和家禽行業的擴大，豆粕飼料使用量將會增加。
美國農業部周二(8日)表示，來自中國的買家訂購了66.4萬噸美國大豆，創7月22日以來最大單日總量。該批大豆將在2020/2021市場年度交付。
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