新冠肺炎：阿斯利康叫停疫苗研究　市後急挫逾8%

美國及歐洲的監管機構暫停了英國最大製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)的新冠肺炎疫苗試驗，並正在展開調查。

此前，阿斯利康疫苗的一名英國受試對象出現疑似嚴重不良反應。該公司其後宣布啟動標準審查程序，擱置研究、暫停接種疫苗並審查安全數據，該公司發言人Michele Meixell解釋，「這是一個常規行動，只要試驗中出現潛在的不明原因的疾病，就必須要這麼做，目前正在對此進行調查，以確保我們保持試驗的完整性。」

Warp Speed項目首席顧問Moncef Slaoui表示，英國的試驗數據安全監控委員會，以及美國的DSMB已暫停阿斯利康的第三階段試驗。監管機構正在對公司的候選疫苗進行深入審查，是在臨床試驗中發生不良事件時的標準程序。

受消息刺激，阿斯利康股價周二(8日)市後交易時段急挫逾8%。

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