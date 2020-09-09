【名家筆陣】許照中：港國金中心地位　非特朗普說了算…

特朗普指美國取消香港的特殊待遇地位，將有助美資奪回更多證券交易的業務，我上文說這位美國總統竟然無知的不知道，原來美資過去30年在本港賺取了以百億元計的利潤，都是拜有機會參與內企在港上市與交易所致，而且至今與歐資大行仍然差不多壟斷了本地金融股市。他要取回更多證券交易業務，倒要看看他們下面的那些既得利益的金融大行會否答應。

遠的不說，便看行將在港、滬上市的螞蟻集團，其上市保薦團隊除內地的中金之外，便落在花旗銀行，摩根大通和摩根史丹利等身上。根據市場估計，這三家美資投行行將落到口袋的手續費收入便會高逾3億美元，並且可能成為近10年以來美資投行在本港市場收到的最大的一宗單一上市保薦費用。市場估計，自今年初以來，美資投行在港、美兩個市場自中概企業上市工作的身上所收取到的服務費用，便已經超過4億美元，比較去年同比仍然增加了25%，反映美資投行在與中概股有關的市場各類交易活動上的利益是如何的龐大。

港股市場自90年代初開放，全面朝國際化發展，首先迎來了大量內地企業透過本港市場集資上市，也同時迎來了大批以美資為主，歐資為次的國際金融巨企屯駐本港金融市場，且長時間幾近壟斷了大、小中資企業包括國企等在本港的上市保薦與股份承銷工作，目前在港上市內地企業超逾2千家，相信大部分都見到美資投行的身影，利益之龐大，可想而知。2008年全球金融海嘯前後，隨着內地巨型金融投行的崛起和陸續進駐本港市場，美資投行在中資企業上市的保薦和承銷工作的壟斷性地位才逐漸受到挑戰，然而由於美資投行背後終究挾着龐大的國際大型投資資金客源，在大型集資活動上仍然舉足輕重，因此仍能分到一杯羹。

美資投行藉着中國改革開放，讓大量的內地企業在港股市場上市，30年來估計從中獲取了數以百億元計的上市及承銷等費用，而且這些機會仍然陸續有來，他們又豈會因為特朗普一己的政治做秀而放棄這個市場，特朗普奢言香港沒有了美國的特惠待遇，便會失去主要國際金融中心的地位，這句說話豈會是由他說了算，這還需要看看我們國家是否答應，特朗普無疑是太過沒有自知之明了。

六福金融主席兼行政總裁 許照中（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構）

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