【財來財去】美國六大科技股市值3日蒸發逾1萬億美元

外媒報道，美國六大科技股市值在過去這3個交易日共蒸發逾1萬億美元(約7.8萬億港元)！

蘋果股票市值在8月9日達到2萬億美元大關，然而這3天來的市值縮水約3,250億美元，跌穿2萬億美元。

此外，微軟市值3日內失2,190億美元、亞馬遜市值跌1,910億美元，Alphabet市值跌1,350億美元，特斯拉(Tesla)周二股價暴跌近21%，過去這3日來市值減少1,090億美元。Facebook市值跌890億美元。

今年初，上述六大科技股市值合計升值約5萬億美元，而截至上周三(2日)合計市值升至8.2萬億美元而言。這三日的調整幅度雖大，但在周二(8日)美股收市後，六大科技股合計市值仍有約7.1萬億美元，較今年初的合計市值仍增加了2.1萬億美元。

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