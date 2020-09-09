港元拆息︰1個月續跌至0.383厘
2020年09月09日 11:25
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（中新社圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續降至0.05厘；1星期仍跌至0.16厘；與樓按相關的1個月跌至0.383厘；3個月回升至0.52厘。
9/9/2020
隔夜 0.05571厘
1星期 0.16018厘
2星期 0.23911厘
1個月 0.38339厘
2個月 0.46768厘
3個月 0.52262厘
6個月 0.67446厘
12個月 0.86821厘
8/9/2020
隔夜 0.06554厘
1星期 0.19089厘
2星期 0.26464厘
1個月 0.38893厘
2個月 0.46202厘
3個月 0.51482厘
6個月 0.66857厘
12個月 0.86607厘
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