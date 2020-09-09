科網暴跌：黃國英料科技指數短線跑輸恒指
2020年09月09日 11:36
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中港和美國科技股皆走勢轉弱，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，美國大型科技股出現「高台跳水」現象，主因電動車生產商特斯拉急瀉觸發恐慌情緒，火燒連環船拖累其他科技股。再者，美國大型科技股近期累升太多，幾乎所有人都買。當出現調整，人踩人跟沽，於是出現恐慌性拋售。
然而，個別二線科技股如美國人造肉生產商Beyond Meat、美國家庭健身器材公司Peloton等在周二皆逆市上升，他認為投資者仍有尋寶機會。
香港方面，他預期恒生科技指數短線將落後於恒生指數，因前者會受中芯國際(00981)等指數權重股拖累，但投資者若要博科技股反彈，騰訊控股(00700)和京東集團(09618)也許較值博。他預期科技板塊經過今輪調整後，波幅會減少，亦會令炒作變得更難。
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