新債王警告：散戶激增令人恐懼　是個「不祥之兆」

新冠肺炎衝擊金融市場，有「新債王」稱號的雙線資本創辦人岡拉克警告，今年大規模的瘋狂散戶湧入市場，對美國股市來說是個不祥之兆。

外媒報道，岡拉克直言「散戶的舉動令人感到恐懼」，從每日平均交易量和網上經紀商的每個帳戶交易量均在激增，就可看出來。今年市場波動為證券經紀商帶來大量新帳戶，散戶試圖從復甦的股市中分一杯羹，當中嘉信理財、德美利證券等券商的新開戶數量皆大幅增長，受千禧一代青睞的羅賓漢(Robinhood)交易平台今年首4個月更大增300萬個帳戶。

他認為，此情境歸咎於美國聯儲局前所未有的刺激措施，這些資金雖然幫助了不少陷困的美國人，但部分人士將這些資金投資於股市。

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