【北上發展】滙豐在中國正式成立金融科技服務公司

滙豐保險集團(亞太)公司宣​​布，滙豐金融科技服務(上海)有限責任公司將於今年底前開業。新公司初期將為滙豐移動式財富規劃服務提供科技創新和數字賦能，並逐步為更多機構提供支持。

首期重點包括持續研發定制私人財富規劃方面的各種工具，研發供企業使用的員工福利和健康管理平台，在用戶授權情況下協助用戶完成數據整合，在數據安全和隱私保護的大方向下研發數據服務新產品等。

滙豐股價持續低迷，周三(9日)即市一度低見32.3元，與52周低位32.1元相距不遠；中午收市報32.35元，跌1.97%，半日成交3.94億元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020