港股格局：譚智樂料大市未跌完　籲減持科技股

港股跟隨美股重挫。耀才證券研究部副經理譚智樂指，外界推測港股步入熊市或科技股泡沫爆破還是言之尚早，料恒指短線在24,000點橫行上落。

他以納指為例，至少在高位(12,074點)跌兩成，即約9,600點，才算是進入熊市。但現時還有一段距離，短線即使再調整5至6%，一些科技股再下跌一成，仍算正常回吐。而港股亦屬於健康調整，因過往兩三個月的升浪並沒有利好因素支持，純碎依賴資金流入，短線形成獲利回吐的情況。

他認為九月後市將持續拉鋸格局，恒指自跌穿250天線(25,742點)後跌勢開始明顯，但不算過急。市場可再觀望未來兩至三個交易日，恒指會否能守住關鍵兩萬四千點關，若跌穿此水平，大陰燭出現顯著沽壓才需要注意。

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