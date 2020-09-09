【fb直播】科技股顯著回調　撈唔撈貨好？

美股長假後未止瀉，科網股重創，氣氛蔓延至港股科技股身上，不過這反而是趁低吸貨時機？蘋果公司下周舉行線上發布會，手機設備股又值唔值博？

內地股市持續於高位整固，資金轉炒舊經濟股。最新公布全國工業生產者出廠價格(PPI)符合預期，按年下跌2%，又有甚麼啟示？A股又應該點部署？

美股下滑，市場資金尋求避險，國際金價回升，金價隨時再展升浪？

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