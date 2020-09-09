北控城市資源中標廣東新會區環衛項目
2020年09月09日 12:19
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北控城市資源(03718)公布，全資附屬公司北控城市環境服務集團有限公司(「北控城市環境服務(中國)」)最近經中國相關地方當局的招標程序，中標廣東省江門市新會區主城區環衞一體化和市場化作業項目(第二次)，合約年期8年，合約總值估計15.65億元人民幣(下同)，估計年收入1.76億元。
據招標內容，北控城市環境服務(中國)將提供服務包括但不限於中國江門市新會主城區部分區域的主幹道及背街小巷的清掃保潔、垃圾清運，並安排分類和運輸到相關的處理廠或生活垃圾填埋場、公廁管護及糞便清掏處理、綠化養護等環衞業務。
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