北控城市資源中標廣東新會區環衛項目

據招標內容，北控城市環境服務(中國)將提供服務包括但不限於中國江門市新會主城區部分區域的主幹道及背街小巷的清掃保潔、垃圾清運，並安排分類和運輸到相關的處理廠或生活垃圾填埋場、公廁管護及糞便清掏處理、綠化養護等環衞業務。

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