福布斯美國富豪榜：貝索斯三度稱冠　特朗普身家勁縮近兩成

美國《福布斯》雜誌(Forbes)公布美國400大富豪榜，電子商貿巨擘亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)連續3年稱冠，財產達1,790億美元。不過，受累於新冠肺炎疫情，美國總統特朗普的家族生意大受影響，令其身家急挫近2成，排名由275名降至第352名，財富由去年的31億美元降至25億美元。

美國400大億萬富豪總身家高達3.2萬億美元，再創紀錄。雖然疫情重創美國經濟，致使逾180萬美國人失業，但400大億萬富豪總身家不跌反升，反映貧富懸殊問題進一步惡化。

《福布斯》指出，疫情不僅打擊特朗普的支持度，更重挫其資產，包括商用物業及酒店的收入大減。以邁阿密的高爾夫球度假村為例，扣除抵押貸款後，估計收入只有2,800萬美元，按年急降八成。

至於視像會議通訊軟件Zoom的行政總裁袁征，個人身家隨着Zoom的股價勁升而增至110億美元，首次進身美國400大富豪榜的美國富豪。

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