【高盛推介】阿里落後大市　趁機留意認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(9日)早段下跌，一度跌穿260港元水平，低見258.6元，落後大市。阿里公布，將於下周四及下周五(17及18日)舉行線上「2020雲棲大會」，將發布雲計算和機器人領域的突破性進展。

觀察個股輪證資金流向，可見周二(8日)有資金轉向部署淡倉，共錄得約100萬元資金流入認沽證及熊證。而早前獲資金追捧，上周四至本周一(3至7日)共錄得約7,200萬元資金流入的認購證，周二則獲資金轉向沽出。

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