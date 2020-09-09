【高盛推介】阿里落後大市 趁機留意認購證
2020年09月09日 12:23
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(9日)早段下跌，一度跌穿260港元水平，低見258.6元，落後大市。阿里公布，將於下周四及下周五(17及18日)舉行線上「2020雲棲大會」，將發布雲計算和機器人領域的突破性進展。
觀察個股輪證資金流向，可見周二(8日)有資金轉向部署淡倉，共錄得約100萬元資金流入認沽證及熊證。而早前獲資金追捧，上周四至本周一(3至7日)共錄得約7,200萬元資金流入的認購證，周二則獲資金轉向沽出。
行使價300元附近、明年1月份到期的認購證為近期熱門條款。投資者如計劃趁低部署認購證，可留意當中的阿里購證(25530)，行使價300.2元，2021年1月22日到期，實際槓桿6.2倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約11%，年期約5個月的阿里購證(23981)，行使價289.08元，2021年1月26日到期，實際槓桿5.8倍。
高槓桿的選擇可留意年期約5個月的阿里購證(17651)，行使價328.98元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(62722)，收回價250.18元，行使價248.18元，換股比率100，槓桿比率19.8倍。
並可留意收回價稍遠的阿里牛證(61062)，收回價242.18元，行使價240.18元，換股比率100，槓桿比率12.3倍。
投資者如看淡，則可留意價外幅度約12%，年期約4個月的低街貨阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿4.9倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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