【瑞通推介】ATMX齊向下　較多人博小米阿里反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國科技股沽壓持續，加上新一輪財政刺激方案談判未有突破，道指隔晚收報27,500點，跌632點或2.2%。

恒指周二(8日)低見24,341點後獲承接，其後反覆靠穩，收報24,624點，升34點，結束連續4個交易日跌勢。周三(9日)早段再度捱沽，曾跌逾300點，低見24,300點以下。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾1,600萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,000萬元，反映投資者預期港股將見反彈。周二其牛證街貨重貨區為收回價24,000至24,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

中印關係惡化，小米集團「染藍」後連日偏軟，周二收挫7.2%於22.4元，盤中低見21.8元，失守10天線之餘，同時為表現最差藍籌。約6.2億元北水於周二淨沽出小米。股份於上月中旬重上17元招股價後升勢凌厲，上周三(2日)曾高見26.95元的上市高位，至周二計由高位調整近17%。周三早段跌勢未止，最多跌近6.5%，一度跌穿21元，其後跌幅稍收窄，暫連跌3個交易日。輪證資金流方面，周二有逾3,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1,800萬元淨流出。

美團點評周二更被北水狠沽，淨賣出超過13億元，為最多北水淨沽出的港股。該股周二曾挫近8%至228.4元，失20天線，收報238元，走低4.1%，連續4個交易日向下，期間累跌逾12%，由280元歷史高位計則累計調整15%。美團周三早段繼續捱沽，曾挫逾3%，險守230元。輪證資金流方面，周二有逾5,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾670萬元淨流出。

周三早段即市資金流向，ATMX當中，以小米及阿里巴巴的牛證有較多投資者留意，但相對早前，投入的資金減少，另外選擇的牛證條款亦較早前保守。

惠譽料美國不大機會制裁內地金融機構，資金轉炒舊經濟股，中資金融股昨帶動港股轉升，其中，中國人壽周二收升2.6%於18.76元，一舉收復10天和50天線，盤中曾升穿19元。據報中國銀保監擬將網絡互助平台納入監管，打擊非法商業保險。國壽周三早段一度隨市走低近2%，回至18.4元水平，其後跌幅收窄。周二有約860萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾10萬元淨流入。

吉利汽車周二曾跌穿16元，但很快收復，全日微跌0.12%，報16.34元。乘聯會數據顯示，內地8月廣義乘用車零售銷量按年增長8.8%。而吉汽近日公布的8月汽車銷售，按年增加12%。此外，上交所資料顯示，吉利汽車科創板IPO審核狀態已變更為「已問詢」。吉汽周三早段曾跌逾2%，低位跌穿16元。周二有逾440萬元淨流出其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流出。

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