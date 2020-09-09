搶短錢！虛銀匯立2個月港元定存利息可達9.8厘

虛擬銀行匯立銀行(WeLab Bank)推出早前預告的高息優惠，宣布由周三(9日)起至9月30日，每日一班9.8厘的港元定存小巴，將不定時出現於WeLab Bank app，成功參加，可賺盡最高3,593港元利息。

匯立銀行的定存小巴一向由人數決定年利率，惟此次只要參加，就可獲享9.8厘的高息。客戶需要存入最少10元或最多1萬元參加2個月的定存，當小巴達到最高人數或等待期結束時便會開車，每架定存小巴最高人數為50人，等候期為1天。每日只有一班車，不限參與次數。

值得留意，客戶需在優惠期最後一天的23:59小時之前，成功加入至少一個GoSave飄移小巴，並在相關到期日於WeLab Bank持有有效的核心帳戶。

銀行界人士指，9.8厘無疑為極高息之選，有「踩界」之嫌，但由於屬短期優惠，料對行業影響有限，估計銀行會事先向監管機構「備案」。由於虛銀開業時間較短，客戶群尚未穩固，收益平衡未必為現階段最重要考慮因素，料虛銀會不遺餘力壯大客戶基礎，惟低息環境下，虛銀推出極高息存款，資金成本恐受壓。

虛銀之間一直以高息作競爭，隨未知匯立銀行此次的預告會否引起「鬥息」熱潮，但上海商業銀行研究部主管林俊泓指，虛銀的最終目標還是提供科技化的銀行服務體驗，其他虛銀或多持觀望態度，未必跟風推出同等高息的定存搶客。

另一邊廂，虛銀天星銀行則主攻3個月期定存，年利率為0.95厘；眾安銀行3個月期年息則為1.08厘。

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