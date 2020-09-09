【悲情樓市】今年首8個月物業辣招稅收69億　勁挫54%

樓市成交持續淡靜，據稅務局的最新資料顯示，今年首8個月的物業辣招稅收合共約69.548億港元，比去年同期近153億元大減54.5%。

單計8月份，物業辣招稅收共10.37億元，較7月微跌2.63%，連跌兩個月。期內涉及辣招稅物業成交約1,418宗，按月大跌22.4%，宗數連升3個月後回落，反映新冠肺炎期間樓市氣氛驟降。

失去外地買家支持，有關買家印花稅(BSD)交投同時下挫，由7月份的79宗，按月跌46.8%至8月42宗，跌幅為各項辣稅中最大；同期稅額則升約61.8%至2.32億元。

至於8月須繳付額外印花稅(SSD)成交則按月少3宗至30宗，稅額卻上升約54%至2,029.1萬元。

此外，8月涉及樓價15%的新住宅從價印花稅(DSD)及非住宅物業的雙倍從價印花稅的買賣宗數合共為1,346宗，較7月急瀉21.6%，涉及稅款約7.84億元，按月跌13.6%。

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