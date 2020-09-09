【高盛推介】市場聚焦ATMX撈Call　跟進美團小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：近期恒指走勢波動，市場亦聚焦A.T.M.X表現。當中於上周五(4日)收市後成為藍籌的小米集團及阿里巴巴，周三(9日)分別低見20.95及258.6元後跌幅收窄，現報22元及262.4元，跌約1.8及2.7%。

失落藍籌的美團點評，周三早段繼續下跌，更曾跌穿230元水平見227.2元。騰訊控股周三早段則低見501.5元後跌幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金積極部署A.T.M.X.的認購證，當中美團及騰訊認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，分別合共約1.27億及1.07億元，為同期最多及第二多資金流入的認股證相關資產。而小米認購證於過去5個交易日則共錄得約1.08億元資金流入，亦為同期最多資金流入的認股證相關資產。

投資者如計劃部署認股證時，宜選擇高敏感度的產品，因為此類產品的格價跳動較頻密，更有利投資者捕捉股價上落。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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