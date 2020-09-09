【反擊中企挖角】傳台積電將啟動史上最大規模招聘活動

外媒報道，台灣半導體龍頭企業——台積電憑着在7納米及5納米等先進製程遙遙領先主要對手英特爾及三星，加上美國打壓內地半導體產業帶來轉單效應，集團將啟動史上最大規模的招聘活動，計劃增聘8,000人，作為還擊中企的「挖角」攻勢。

本來，今年因疫情影響，台灣各大企業的校園徵才活動都停辦，惟報道引述台積電管理層早前表示，由於今年生意好，台積電將招聘8,000人，是往年的一倍。以今年台積電約5萬名員工計算，這個招聘規模相當於員工人數增長16%。去年台積電預估全年招聘2,000人，最後達4,000人。

對於去年中企競爭對手包括武漢弘芯主動以高薪「挖角」台企人才，傳台積電推出新規，就違反誠信的員工將不獲重聘，加上受疫情影響，消息指原擬跳槽的數十名台積電員工，已有部分決定留職。

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