【全球攬炒】南韓8月失業率降至3.2%　就業人口連跌6個月

南韓8月份經調整後失業率，由7月的4.2%降至3.2%，創1999年以來最大單月跌幅；就業人口按年減少27.4萬人，連續6個月錄得下降。

受新冠肺炎疫情衝擊，南韓的就業市場惡化。自3月起，就業人口逐月驟降，是自2009年全球金融危機後，該國最長一次的就業人口衰減。

據南韓統計廳數據，15至64歲的就業率為65.9，按年降1.1%，同樣為2013年以來同月最低。15至29歲的青年失業率為7.7%，按年增0.5%。

該國副總理洪楠基表示，由於疫情近來反覆，南韓全國升級為二級防控響應，9月的就業市場預計會進一步惡化。

政府指出，正制訂第4期補充預算案，將對失業者、個體經營者等制訂針對性的補助措施。

8月以來，南韓疫情明顯反彈。截至9月9日零時，過去24小時新增156例，累計約2.15萬例。

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