調查：在華美企擔心中美之爭將持續數年

外電引述調查顯示，在華美國企業愈來愈擔心，全球最大的兩個經濟體--中國與美國之間的貿易緊張關係，將在未來數年內持續，另近1/3美企表示其保留員工的能力受到影響。

報道引述上海美國商會(American Chamber of Commerce in Shanghai)和諮詢公司PWC China進行的年度商業信心調查，有一半的企業表示，他們相信中美的不良關係將持續至少3年，較2019年的比率30%大幅上升。其中27%受訪企業表示，他們相信緊張局勢將無限期延續，而去年這一比例僅為13%。

此外，今年只有29%的受訪美企計劃增加在中國的投資，低於2019年的47%。

上海美國商會會長Ker Gibbs表示，在華美國企業希望兩國迅速解決其懸而未決的問題，減輕緊張局勢。

隨着美國大選臨近，總統特朗普本周再次提出了將美國和中國經濟脫鈎的想法，即這樣美國也不會蒙受損失。

調查於6月16日至7月16日進行，獲得了來自346個企業的回應，這些企業涉及工業製造，汽車和製藥等行業。超過90%的受訪者表示會致力於留在中國，而71%在中國擁有或外包生產的企業表示，不打算將製造業轉移到其他國家。

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