巴菲特又出手了！今次投資雲端公司IPO...

外國媒體引述文件顯示，「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡正投資雲端軟件服務商Snowflake的首次公開發行股票(IPO)。

根據周二(8日)的申報文件，若以Snowflake的IPO發行價計算，巴郡和雲端軟件巨企Salesforce.com創投部門，將分別買入這家公司2.5億股，巴郡同意在上市後，於次級交易中買入Snowflake的400萬股。

這並非巴郡首次投資科技公司IPO，其於2018年也曾投資巴西金融科技公司StoneCo的IPO，目前股價已較招股價上漲逾一倍。

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