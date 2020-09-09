華爾街資深大佬：美科技泡沫猶如1980年代「日本泡沫經濟」

外國傳媒報道，華爾街資深基金界人士、投資諮詢公司Washington Peak創辦人兼首席投資官Andrew Parlin稱，目前美股存在似曾相識(法文：déjà vu)的感覺，有着難以置信的估值和市值收入比(PSR)，極似2000年科網泡沫和日本1980年代「泡沫經濟」。雖然未知最終會出現怎樣的跌勢，但隨着美國聯儲局大舉放水買入資產，並放手讓通脹短期高於2%目標，令這個泡沫很有可能成為股市史上最大的泡沫之一。

他稱，目前狀況極似日本1980年代「泡沫經濟」，當時日本任何與地產有關的業務都處於投機焦點，現在則是美國最熱門的領域「科技」，所有與雲端運算、數碼支付、電動汽車、人造肉食品，或任何與家庭經濟相關的業務股票已狂飆。

他解釋，泡沫是圍繞個股和行業而形成，隨着泡沫的「同心圓」逐漸擴大，愈來愈多行業的股票會受到影響，基本因素與股價嚴重脫鈎，特斯拉(Tesla)就是一例。這就像1980年代末期，日本的市值收入比(PSR)顯示股市出現巨大投機風險，今日美國高的市值收入比也凸顯出最熱門的增長股完全脫離現實。

一般來說，很少有股票以10倍的PSR來交易，但近期數據顯示，在8,513隻美國股票中，有530隻的PSR超過10倍，這與2000年科網泡沫很似。

所謂市值收入比(PSR)，即「股價/每股收入」而得出。比例愈小，反映投資價值愈高，反之亦然。

他分析，這就像17世紀荷蘭的鬱金香球莖能維持10萬美元的價格一樣，泡沫會持續膨脹，直到爆破一刻！一旦發生，會是驚人及無序。

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