便宜莫貪？中資銀行H股市值縮水1.45萬億

外國傳媒報道，中國銀行股已屆前所未有的低殘估值，根據往績，很少這麼不讓人喜歡。

面對政府「讓利」的號召、超低利率的影響和貸款惡化的威脅，香港上市中資銀行股2020年市值縮水1,870億美元(約1.45萬億港元)。它們在MSCI中國指數中的權重從2015年6月的43%下降到可憐的14%，接近2005年以來最低水平。

自中國政府2018年在去槓桿行動中開始收緊貨幣市場環境以來，中資銀行股一直在走下坡。新冠疫情又帶來了新的壓力，各銀行需要提供低息貸款以支持經濟增長。壞帳今年創下紀錄，資本緩衝受到嚴重侵蝕，包括工行在內的銀行本月計劃合計發行290億美元的債券。

中資銀行H股的估值通常低於A股，其與MSCI中國指數之比目前接近歷史最低水平。而且情況可能會變得更糟糕，花旗集團分析師上周表示，投資者尚未完全消化今年利潤的惡化程度，預計其所追蹤的銀行股會較2019年暴跌23%，不良貸款規模可能會從去年的2.7萬億元人民幣增至3.8萬億元人民幣。

多年來，人們一直認為中國常年表現不佳的銀行股太便宜，太被忽視。價值投資者不斷受傷：這些股票在2017年的牛市中表現落後，2018年近乎有毒，2019年再次令人失望。

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