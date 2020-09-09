【中美之爭】鬥搶「大數據」　全球經濟恐受創數十年

外國傳媒報道，中美「大數據」競爭已屆「攤牌」階段，對全球經濟帶來的衝擊將持續數十年，華為、TikTok、微信禁令都只是「頭盤」，料美國總統特朗普政府會繼續採取行動，以遏阻中國大企業取得美國私人數據。正因如此，各國和企業都面臨「選邊站」的壓力。

報道指出，美國正討論是否限制中國人獲取從智能雪櫃，以至運動監控器等各項數據，從矽谷到深圳的企業領袖擔心，此舉可能導致整個全球經濟脫鈎。美國非牟利組織網際網絡協會(Internet Society)主席蘇立文指出，這些動作基本上是對網絡本身作出攻擊，是試圖摧毀圍繞網絡連結APP(應用程式)而成長的整個經濟。

美國官員表示，已思考過真正的「乾淨網絡」政策將產生多大的影響及其廣泛後果。事實上，目前英國、澳洲、日本、台灣等地都已跟進美國，禁止華為參與5G網絡。印度更已禁止包括TikTok在內的100多種中國APP，並與日本、澳洲發起供應鏈合作的計劃，以降低對中國的貿易倚賴。

華府智庫布魯金斯研究所(Brookings Institution)政策小組研究員Geoffrey Gertz表示，網絡現在是「地緣政治新的競爭領域」，這些緊張關係不見消失，必須長期忍受和應對。

以美國為首的「乾淨網絡」行動已列出涵蓋超過十多個國家近30家公司。目前為止，它嚴格適用於美國外交機構，這些機構必須具有「端對端的通訊路徑，而不使用中國不受信任IT(資訊科技)供應商的任何傳輸、控制、運算或儲存設備」。

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