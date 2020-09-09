【宅經濟】需求殷切！傳任天堂要求Switch再增產20%

內地媒體引述知情人士稱，任天堂已要求其裝配合作夥伴將Switch遊戲機的產量進一步提高20%，爭取本財年生產3,000萬部。

任天堂上月初已宣布將Switch全年產量目標由原來的2,200萬部提高至2,500萬部。鑑於新冠肺炎疫情下，各國祭出封鎖措施，推升家居娛樂需求，加上新遊戲《動物森友會》受歡迎，可見遊戲機的需求殷切。

受消息推動，任天堂股價周三(9日)收市升1.49%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020