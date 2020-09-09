太古城單日連錄5宗買賣　三房戶降價至1210萬售

中原李百達表示，鰂魚涌太古城單日連錄5宗成交，9月至今暫錄得14宗成交，較上月同期10宗加快。屋苑泰山閣中低層C室，實用面積722方呎，三房間隔，向東南，望都市景，去年9月底放盤，叫價1,460萬元，今年7月份時叫價1,288萬元，最終以1,210萬元易手，呎價16,759元。

他續指，新買家屬於用家。原業主於2008年4月以475萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利735萬元，單位升值155%。

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