御龍山三房戶放盤兩日　減20萬低市價5%沽出

中原曾紀賢表示，疫情逐步受控，早前累積之購買力漸漸釋放，沙田御龍山5座低層B室，實用面積764方呎，三房一套間隔，叫價1,298萬港元，放盤兩日內，議價後以1,278萬元易主，呎價16,728元，較市價略低約5%。

原業主則於2008年以720萬元購入，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利約558萬元離場，單位升值約77.5%。

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