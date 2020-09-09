虛擬銀行Mox Bank正式開業 邀首3000人開戶
2020年09月09日 14:45
東網電視更多新聞短片
由渣打銀行(香港)牽頭的虛銀Mox Bank宣布正式開業！Mox行政總裁顧海於網站表示，該行首先會邀請於成功獲得限量版金屬Mox Card的首3,000位已預先登記人士開戶。
值得注意的是，之後其他已預先登記的人士亦會陸續收到開戶邀請，其後Mox才會全面開放予全港市民。
所有Mox Card的合資格消費，均可享受1%無上限CashBack。由即日起至今年12月31日，惠顧於Mox創始商戶，可有5%超級CashBack，最高回贈金額為1,000元。
所有CashBack可獲得即時計算，並每日直接存入戶口，更可自動賺取每日年利率1厘的利息。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！