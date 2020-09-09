虛擬銀行Mox Bank正式開業　邀首3000人開戶

由渣打銀行(香港)牽頭的虛銀Mox Bank宣布正式開業！Mox行政總裁顧海於網站表示，該行首先會邀請於成功獲得限量版金屬Mox Card的首3,000位已預先登記人士開戶。

值得注意的是，之後其他已預先登記的人士亦會陸續收到開戶邀請，其後Mox才會全面開放予全港市民。

所有Mox Card的合資格消費，均可享受1%無上限CashBack。由即日起至今年12月31日，惠顧於Mox創始商戶，可有5%超級CashBack，最高回贈金額為1,000元。

所有CashBack可獲得即時計算，並每日直接存入戶口，更可自動賺取每日年利率1厘的利息。

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