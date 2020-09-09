新盤動向：油塘蔚藍東岸料下季開售 最細230呎

該公司營銷及市務總監方俊稱，樓盤現正申請預售樓花同意書，料第四季開售，最快10月底至11月。他透露，項目由4座物業組成，提供688伙，戶戶向海，間隔介乎開放式至四房不等，實用面積約230至2,000方呎，主打兩房及三房，亦設連天台及按摩池特色戶。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。

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