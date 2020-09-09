新盤動向：油塘蔚藍東岸料下季開售 最細230呎
2020年09月09日 14:59
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方俊(左)及羅耀榮
發展商全速部署開盤。五礦地產(00230)香港總部營運總監羅耀榮表示，旗下油塘項目正式命名為蔚藍東岸，約六成為兩房或以下單位。
該公司營銷及市務總監方俊稱，樓盤現正申請預售樓花同意書，料第四季開售，最快10月底至11月。他透露，項目由4座物業組成，提供688伙，戶戶向海，間隔介乎開放式至四房不等，實用面積約230至2,000方呎，主打兩房及三房，亦設連天台及按摩池特色戶。項目預計關鍵日期為2023年3月31日。
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