工銀亞洲推10.8厘3個月港元定期存款特惠

中國工商銀行(亞洲)宣布，由即日(9日)起至12月31日，推出手機銀行多人同行「e開戶」優惠，客戶每人最高可享10.8厘之3個月港元定期存款特惠年利率，而全新個人客戶亦可享4.2厘優惠。

合資格全新客戶透過該行手機銀行「e開戶」開立帳戶，並開立三個月港元定期存款，可享高達4.2厘特惠年利率，最低存款額為1,000元，累計存款金額最高為8萬元。

另外，合資格全新客戶使用推薦人代碼，推薦好友(全新客戶)經「e 開戶」開立帳戶，且均成功開立8萬元之3個月港元定期存款，每人可在4.2厘特惠年利率的基礎上，再相應享受1厘、4.6厘或6.6厘的額外年利率，即總計5.2厘、8.8厘或10.8厘特惠年利率優惠。

合資格現有客戶亦可使用專屬推薦人代碼組成三人行，兩位被推薦人成功開立整額為80,000元之三個月港元定期存款，被推薦人可依照上述計算方式享受總計5.2厘的特惠年利率優惠，而現有客戶(推薦人)則可享300元現金回贈。

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