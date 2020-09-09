業主趕移民！康樂園減價212萬元沽貨

中原吳啟業表示，大埔康樂園8街雙號屋，實用面積2,579方呎，附設約4,490方呎大花園及泳池，原開價約4,200萬元，由於業主打算移民，希望盡快套現，放盤短短兩日內，累減約212萬元，以3,988萬元沽出，實用呎價15,463元。

他指出，該項目8街另一間雙號屋，實用面積2,579方呎，花園面積約3,833方呎，今年4月以4,200萬元成交，相比下，新個案較當時低價約5%。

是次新買家為長線投資者，單位市值租金約8萬至10萬元，買家料可享約2.4至3厘租金回報。至於原業主於1999年以1,650萬元購入單位，持貨至今轉手帳面獲利約2,338萬元，升值約1.4倍。

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