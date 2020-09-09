【市後重點睇】紐油反彈近2% 道期飆二百點
2020年09月09日 16:14
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美匯指數報93.51，離岸人民幣(CNH)報6.8508，港匯見7.7505，美元兌日圓處105.93，歐元報1.1773，英鎊報1.2952。金價報1,934美元。油價反彈，布油升1.6%至40.44美元，紐油升1.77%報37.41美元。道指期貨升202點。
●市後關注點
-22:00 加拿大央行議息
●恒生指數全日報24,468點，跌155點或0.63%，主板成交1,207億港元。科網股回吐，騰訊守500元大關，全日收報504元，跌0.88%。阿里巴巴及美團點評跌2.37%及2.52%；小米集團跌1.3%；京東集團跌3%。https://bit.ly/2ZjFLmq
-百勝中國暗盤潛水，於耀才交易中心低見392元，較定價412元低逾4%。
●A股快報：滬綜指收跌1.8%，創業板指瀉4.8%。https://bit.ly/2F2kqan
●【全球攬炒】
-南韓8月失業率降至3.2%，就業人口連跌6個月。
-經合組織：教育中斷將導致全球經濟產出減1.5%。
●【反擊中企挖角】傳台積電將啟動史上最大規模招聘活動。
●搶短錢！虛銀匯立2個月港元定存利息可達9.8厘。
●福布斯美國富豪榜：貝索斯三度稱冠，特朗普身家勁縮近兩成。
●【北上發展】滙豐在中國正式成立金融科技服務公司。
●新債王警告：散戶激增令人恐懼，是個「不祥之兆」。
●傳軟銀售日本無線業務股份，獲利125億美元。
●【財來財去】美國六大科技股市值3日蒸發逾1萬億美元。
●新冠肺炎：
-阿斯利康叫停疫苗研究，市後急挫逾8%。
-搵工難！美國年輕「啃老族」比率創新高。
●全球經貿戰：
-美國農業部將中國大豆進口量上調4%。
-華為明年智能手機出貨量恐大降74%。
●中國經濟：
-8月通脹2.4%，豬肉價格按年升52%。
-8月地方債發行增至1.19萬億人幣。
●虛擬銀行Mox Bank正式開業，邀首3000人開戶。
●【大行報告】花旗：香港銀行今年盈利或跌12至38%。
●【悲情樓市】今年首8個月物業辣招稅69億，勁挫54%。
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