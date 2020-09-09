【市後重點睇】紐油反彈近2%　道期飆二百點

美匯指數報93.51，離岸人民幣(CNH)報6.8508，港匯見7.7505，美元兌日圓處105.93，歐元報1.1773，英鎊報1.2952。金價報1,934美元。油價反彈，布油升1.6%至40.44美元，紐油升1.77%報37.41美元。道指期貨升202點。

●市後關注點

-22:00 加拿大央行議息

-百勝中國暗盤潛水，於耀才交易中心低見392元，較定價412元低逾4%。

●【全球攬炒】

-南韓8月失業率降至3.2%，就業人口連跌6個月。

-經合組織：教育中斷將導致全球經濟產出減1.5%。

●【反擊中企挖角】傳台積電將啟動史上最大規模招聘活動。

●搶短錢！虛銀匯立2個月港元定存利息可達9.8厘。

●福布斯美國富豪榜：貝索斯三度稱冠，特朗普身家勁縮近兩成。

●【北上發展】滙豐在中國正式成立金融科技服務公司。

●新債王警告：散戶激增令人恐懼，是個「不祥之兆」。

●傳軟銀售日本無線業務股份，獲利125億美元。

●【財來財去】美國六大科技股市值3日蒸發逾1萬億美元。

●新冠肺炎：

-阿斯利康叫停疫苗研究，市後急挫逾8%。

-搵工難！美國年輕「啃老族」比率創新高。

●全球經貿戰：

-美國農業部將中國大豆進口量上調4%。

-華為明年智能手機出貨量恐大降74%。

●中國經濟：

-8月通脹2.4%，豬肉價格按年升52%。

-8月地方債發行增至1.19萬億人幣。

●虛擬銀行Mox Bank正式開業，邀首3000人開戶。

●【大行報告】花旗：香港銀行今年盈利或跌12至38%。

●【悲情樓市】今年首8個月物業辣招稅69億，勁挫54%。

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