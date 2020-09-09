新股專輯：百勝中國暗盤潛水　早段跌3%

據輝立交易所，暗盤平開報412元欠承接，現造399元，較上市價412元，低3.15%；於耀才暗盤交易市場開市即「潛水」，報406.2元，挫1.4%，現報399元。

該公司超購購51.32倍，一手中籤比率25%，申請14手穩獲1手。百勝中國(美股：YUMC)周三晚於美股收市價跌2.79%，收報52.32美元。

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