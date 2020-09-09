美政府壽臣山物業已出售　料年底完成交易

美國政府早前招標出售美國駐港總領事館宿舍的南區壽山村道37號6幢洋房，估計市值逾百億港元。美國駐港領事館發言人今(9日)表示，美國政府已經接納其中一份標書出價，料今年底完成交易，惟沒有交代中標財團及作價。

美國領事館發言人指，當局早前透過本地地產代理商招標，共接獲數份標書，當局已接納其中一份，並已知會落選者，預料今年12月31日前將會完成交易，暫不會評論交易詳情，並未有透露作價。發言人續指，出售項目所得的資金，部份會投資美國在本港的其他物業，並重申出售壽臣山宿舍物業純屬商業決定，並不影響領事館員工及運作。

上述物業是美國政府委託世邦魏理仕獨家招標出售，於7月底截標後，原定8月底開標，惟一拖再拖。較早前有市場消息稱，由於買家出價較保守，業主需時考慮，故要將開標時間延遲。市場消息指，有發展商出價每方呎樓面地價約5萬港元入標，即整個項目涉資僅20多億港元。然而，市場早前估計該地皮市值過百億港元，鑑於目前全球政經局勢動盪，發展商出價必然較為保守。

壽山村道37號由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用。該物業於1983年落成，現為6幢低密度住宅物業，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業具重建潛力，地盤面積約94,796方呎，可重建面積約47,397方呎。

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