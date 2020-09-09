英國證法案涉北愛邊界問題　鎊匯料跌穿3月低位

英國與歐盟的貿易協議談判蒙上陰影！外媒報道，英國政府對脫歐協議內容進行「些微澄清」的法案將在日內公布，英國政府已證實，法案內容將涉及北愛爾蘭邊界等問題。

英國有序脫歐前景進一步惡化，歐元兌英鎊短暫升破0.91，創7月底以來六周新高。英鎊兌美元目前報1.2945，跌0.29%。

據報英歐此前達成的脫歐協議中，涉及如何處理國家援助，以及是否需要海關對貨物進行檢查的問題。目前，英歐雙方仍在就如何實施相關規定進行談判。

隨着英國首相約翰遜定下10月15日為達成協議的最後限期，雙方達成協定的可能性看愈來愈小，有分析認為英鎊匯價將跌至35年低位。

安聯投資的投資組合經理Mike Riddell表示，如果風險資產遭遇重大拋售，再加上糟糕的英國脫歐結果，那麼英鎊就沒有理由不會跌破3月低位，即意味着英鎊將下跌12%至1.14美元左右，即1985年以來的最低水平。

Mike Riddell透露，他已在最近幾個月增加了英鎊淡倉，並將英鎊用作避險對沖，主要是對美元和日圓。

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