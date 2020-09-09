【財經直播】新經濟股撈底時機到未？

隔晚美股又急挫，拖累港股周三(9日)早段曾創逾1個月低位，最多跌逾400點，低見24,213點！惟午後跌幅略為收窄，意味港股二萬四關短期仍能守得住？

大市「成也新經濟，敗也新經濟！」ATMX齊齊插穿10天線，心郁郁撈底未係時候？注碼較細的恒生科技指數ETF是博反彈首選？傳蘋果公司下周推新iPhone，手機設備股又諗唔諗得過？

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