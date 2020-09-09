新股專輯：樂享互動周四起招股　入場費3242元

是次發行5.437億股，其中10%為本地公開發售，集資最多17.45億元，所得約60%將用作發展短影片自媒體變現業務；約19.8%將用作持續加強效果類自媒體營銷服務的能力；約10.2%將用以撥付公司的國際性擴展，及約10%用作營運資金及一般企業用途。

該公司是次引入4名基礎投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元；Harvest Alternative Investment Opportunities SPC認購500萬美元；移卡( 09923 )認購200萬美元。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020