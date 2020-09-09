新股專輯：樂享互動周四起招股 入場費3242元
2020年09月09日 16:51
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中國效果類自媒體營銷服務提供商樂享互動(06988)周四起至下周二(10至15日)招股，每股招股價介乎2.14至3.21港元，每手1,000股，入場費3,242.35元，預計9月23日首掛。
是次發行5.437億股，其中10%為本地公開發售，集資最多17.45億元，所得約60%將用作發展短影片自媒體變現業務；約19.8%將用作持續加強效果類自媒體營銷服務的能力；約10.2%將用以撥付公司的國際性擴展，及約10%用作營運資金及一般企業用途。
該公司是次引入4名基礎投資者，Acuitas Group Holdings LLC及Capital Investment LLC各認購1,000萬美元；Harvest Alternative Investment Opportunities SPC認購500萬美元；移卡(09923)認購200萬美元。
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